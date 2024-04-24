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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مجلس جامعة دمنهور يهنئ القيادة السياسية والقوات المسلحة بـ عيد تحرير سيناء

جامعة دمنهور
جامعة دمنهور

استهل الدكتورإلهامي ترابيس رئيس جامعة دمنهور، اجتماع مجلس الجامعة بتقديم التهنئة بإسم مجلس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب ، للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ،وقيادات ورجال القوات المسلحة المصرية بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لعيد تحرير سيناء ذلك اليوم المجيد الذي استردت فيه مصر أرضها الغالية وعودتها إلى حضن الوطن التي ستظل دائما وابدا فخراً لنا جميعاً تُذكرنا بنصر أكتوبر المجيد، الذي قدّم فيه أبناء مصر البواسل أرواحهم ودماءهم فداءً للوطن ،كما قدم أيضا التهنئة بمناسبة أعياد الربيع ،والتهنئة لجميع الأقباط بمناسبة عيد القيامة.

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كما توجه رئيس جامعة دمنهور بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيهاته بالموافقة على إستكمال كافة المشروعات القومية ما ساهم فى استكمال مشروع إنشاء المستشفى الجامعي وكلية الطب ،معربا عن بالغ سعادته باستكمال هذا المشروع لما له من أهمية فى خدمة أبناء محافظة البحيرة و المحافظات المجاورة عن طريق الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ،وكذا العملية التعليمية للطلاب.

ومن منطلق تطوير وتقديم مناهج حديثة تواكب مفهوم الجيل الرابع من الجامعات وخلق فرص عمل، تم عرض مقترح لدراسة تحضيرية لإنشاء جامعة دمنهور الأهلية ،حيث تم طرح الرؤية المقترحة للجامعة و عمل دراسات مقارنة مع الجامعات الأهلية الأخرى بالإضافة إلى المقترح التخطيطي ليتم على ثلاثة مراحل و تحديد جداول زمنية لمراحل التنفيذ .

انطلاقاً من الخطة الإستراتيجية للجامعة بالارتقاء بجميع كلياتها   في المجالات المختلفة :  الأكاديمية، العلمية، البحثية، الثقافية، والإجتماعية استعرض رئيس الجامعة أهم الإنجازات والتي نفذت خلال الشهر الجاري منها :

- إفطار جماعي لأسرة طلاب من أجل مصر بتشريف فضيلة الأستاذ الدكتور/ شوقي علام مفتي الديار المصرية.
- تنظيم حملات التبرع بالدم.
- عقد الدورة التدريبية " T.O.T "كأول دورة تدريبية معتمدة من قبل المركز القومي للتدريب بالمجلس الأعلى للجامعات .
- عقد الندوات التوعوية والتثقيفية بجميع الكليات .
- مهرجان بؤرة المسرحي والذي بدأت فعالياته في الفترة من ٢٠ إلى ٢٤ إبريل ٢٠٢٤.
- توقيع بروتوكول تعاون مع ( المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد NIOF ) 
- زيارة هيئة فولبرايت مصر والمنح المقدمة من الهيئة لطلاب الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس والباحثين لتبادل الخبرات واستقدام خبراء من الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي السياق ذاته أكد سيادته على السادة عمداء الكليات بضرورة توفير كافة إحتياجات الكليات لتيسير العملية التعليمية للطلاب خاصة طلاب الكليات العملية وما تتطلبه المعامل من جاهزية تامة.

البحيرة القائد الأعلى للقوات المسلحة القوات المسلحة المصرية المسلحة المصرية هيئة التدريس والعاملين والطلاب رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة

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