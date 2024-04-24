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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

رفع درجة الاستعداد مديرية الطب البيطري بالبحيرة لاستقبال أعياد المسيحيين وشم النسيم

مديرية الطب البيطري
مديرية الطب البيطري بالبحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة   على استعداد المحافظة بكافه قطاعاتها لاستقبال أعياد الأخوة الأقباط وأعياد الربيع حيث تم وضع خطة مكثفة بالتعاون والتنسيق مع كافة الوحدات المحلية و المديريات الخدمية بنطاق المحافظة لضمان توفير احتياجات ومتطلبات المواطنين.

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وقامت مديرية الطب البيطري بقيادة محمد مصطفى سالم باتخاذ عدة إجراءات منها استمرار تواجد فريق غرفة العمليات بالمديرية طوال أيام الأعياد لتلقي اي شكوى او بلاغات عن اي حالة اشتباه بأمراض وبائية او معدية او مخالفات خاصه باللحوم المعروضة بمحلات الجزارة والأسواق وذلك للعمل على اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة حسب كل حالة.

كما يتواجد بالادارات البيطرية بالمراكز نوباتيجيات تعمل على مدار اليوم وعلى اتصال وتنسيق دائم بغرفه عمليات المديرية.

وتقرر استمرار فتح المجازر الرئيسية والقروية بصفة منتظمة يومياً وتواجد جميع أطباء المجازر طوال أيام العيد و  التأكد من صلاحية الأختام بالمجازر والعمل علي اصلاح اي أعطال بها فورا بلجنة حسب التعليمات مع التأكد من توافر جميع الأدوات والمستلزمات والاحتياجات المطلوبة للعمل وتعويض مايستهلك من مخازن المديرية.

وشمل الاجراءات قيام مديري الإدارات البيطرية بالمراكز ومديري المجازر بالاشتراك مع الأجهزة المختصه (التموين - مباحث التموين - الشرطة) في مراقبه الاسواق والمحلات والمطاعم والتأكد من صلاحيه اللحوم المعروضه بها ومواجهة ذبح الاناث دون السن القانونية والذبح خارج المجازر مع اتخاذ كافه الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ونبهت المديرية على مديري الإدارات البيطرية كل بدائرة مركزه بالإشراف على جميع الأعمال بصفة شخصية و قيام لجان تفتيش ومتابعة مشتركة بالمرور بصفة مستمرة على الأسواق والشوادر والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة للتأكد من توفر كافة الاحتياجات المطلوبة للمواطنين وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين و تكثيف الحملات التفتيشية المركزية التى تقوم بها المديرية بالتنسيق مع الجهات المختصة مع متابعة كافة الأعمال الأخرى.

البحيرة الدكتورة نهال بلبع الطب البيطري رفع درجة الاستعداد طب البيطري

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