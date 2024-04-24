تفاصيل إصابة 3 أشخاص بينهم عروسان إثر انقلاب سيارة في ترعة بالبحيرة

واقعة مأساوية تحول فيها الفرح لحالة حزن، حيث شهد مركز رشيد بمحافظة البحيرة، مساء اليوم الثلاثاء، واقعة مؤسفة، إذ انقلبت سيارة ملاكي محملة بعروسين وصديقة العروسة والسائق، في مياه ترعة الرشيدية أمام قرية ديبي، ما أسفر الحادث عن وفاة صديقة العروسة وإصابة العروسين والسائق، وتم نقلهم إلى المستشفى.

تفاصيل البلاغ

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة رشيد، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي في مياه ترعة الرشيدية التابعة لذات المركز، ما أسفر عن وفاة فتاة وإصابة العروسين وقائد السيارة.

وفاة صديقة العروسة

وانتدبت الأجهزة المعنية فريق من البحث الجنائي لمعاينة موقع الحادث وكتابة تقرير عنه، حيث تبين من التحريات بعد الانتقال والفحص أنه أثناء مرور سيارة زفاف أمام ترعة الرشيدية انقلبت في المجرى المائي، وتم انتشال السيارة من المجرى المائي.

وأسفر الحادث عن وفاة نورهان محمد عبد الله عرفات، 25 عاما، صديقة العروسة، وإصابة العروسين والسائق، وتم نقلهم إلى المستشفى.