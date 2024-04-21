ضبط 1550 بطاقة تموينية وغلق فرن لإنتاجه خبزًا ناقصًا بالبحيرة

واصلت مديرية التموين بالبحيرة برئاسة محمد عبد العال، وكيل وزارة التموين، وإشراف سمير البلكيمي، مدير المديرية، حملاتها المكبرة على المخابز البلدية للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وعدم تهريب الدقيق البلدي المدعم للسوق السوداء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشنت المديرية حملة بمركزي المحمودية والرحمانية، ترأسها سمير البلكيمى، وبرفقة فرحات أبو عاصي، ومحمد صبري، ومحمد قنديل، مفتشي الرقابة التموينية بالمديرية، وكابتن محمد عاطف، من الإدارة العامة لمباحث التموين.

وأسفرت الحملة عن ضبط مخبز لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 28 جرامًا وجار تطبيق لائحة الجزاءات عليه وغلقه لمدة شهر، وضبط مخبز قام بتجميع 1300 بطاقة تموينية، ومخبز آخر قام بتجميع 250 بطاقة تموينية لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم التحفظ على البطاقات واتخاذ اللازم قانونا.

كما تم ضبط مخبز قام بتجميع 8 شكائر دقيق بلدي مدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم التحفظ على الدقيق واتخاذ اللازم قانونا.