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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين البحيرة: ضبط 4 مخابز سياحية بدون ترخيص

تموين البحيرة
تموين البحيرة

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة  محمد عبد العال، بتنفيذ عدة حملات تموينية على المخابز البلدية أسفرت بمركز إيتاى البارود تم ضبط 4 مخابز سياحية يداروا بدون ترخيص و 200 علبة سجائر مجهولة المصدر و13مخبزا لإنتاجها خبز ناقص الوزن و مخبزين تصرفا فى 20 شيكارة دقيق بلدى مدعم كما تم تحرير 9 محاضر لعدم الإعلان عن وزن و سعر الرغيف وعدم نظافة أدوات العجين.

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وبمركز الرحمانية تم ضبط 6 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و 5 مخابز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و 5 مخابز لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل و6 مخابز لعدم نظافة أدوات العجين كما تم تحرير 7محاضر لعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ذلك إستمراراً للحملات التى تقوم بها مديرية التموين بالبحيرة لضبط الأسواق والمرور المستمر على المخابز البلدية المدعمة للتأكد من إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات والأوزان وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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