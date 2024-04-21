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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حضور ضخم للعروض المسرحية بثاني أيام مهرجان بؤرة المسرحي بجامعة دمنهور

مهرجان بؤره المسرحي
مهرجان بؤره المسرحي بجامعة دمنهور

شهد  ثاني أيام مهرجان بؤره المسرحي بجامعة دمنهور الذي يقام تحت رعاية الدكتور الهامي ترابيس رئيس جامعة دمنهور والدكتور ماجد شعله نائب رئيس جامعة دمنهور لشئون التعليم والطلاب والذي يقام في الفترة من 20 الي 24 إبريل بمسرح مدرج كلية العلوم.  حضورا كبيرّا من الطلاب وأولياء أمورهم وأهالي البحيرة.

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وبدأ اليوم بورشة لفن التمثيل حاضر فيها الممثل والمخرج المسرحي  الفنان أحمد القسطاوي وتم خلالها تناول التدريب علي كل عناصر الممثل الجسمانية والصوتية والانفعالية بالإضافة إلى جزء من التدريب على الأداء الصوتي.

مهرجان بؤره المسرحي بجامعة دمنهور 
مهرجان بؤره المسرحي بجامعة دمنهور 
مهرجان بؤره المسرحي بجامعة دمنهور 
مهرجان بؤره المسرحي بجامعة دمنهور 
مهرجان بؤره المسرحي بجامعة دمنهور 

ثم  العرض المسرحي "في انتظار الحقيقه" تأليف  يوسف عز الدين أشعار عماد عامر وإخراج محمد ناصر وذلك تحت رعاية وحضور الدكتورة سماح الصاوي عميد كلية الآداب و الدكتور محمد عشري مدير عام رعاية الشباب بالجامعة .

كما قدم فريق كلية التجارة تحت رعاية  وحضور الدكتور راضي السيد عميد كلية التجارة ووكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب،   العرض المسرحي  "حلمي ليلة صيف"  تأليف أحمد القسطاوي  إخراج حسن الشاعر

الفنان محمد البياع رئيس لجنة التحكيم

من جهته أكد الفنان محمد البياع رئيس لجنة التحكيم  علي أهمية النشاط الثقافي والفني لطلاب الجامعة، ودوره في اكتشاف العدبد من المواهب التي أثبتت وجودها بعد صقل مهاراتها من خلال فرق المسرح الجامعية التي خرجت للفن المصري العديد من الفنانين الكبار بعد أن كانوا من أعضاءها .

وأشاد "البياع " بالطلاب الموهوبين والحضور الكبير ودعم الجامعة النشطة الفنية ، معبرا عن سعادته يتذوق طلاب جامعة دمنهور للفنون وتفاعلهم مع العروض بشكل كبير .

جدير بالذكر أن الفنان محمد البياع خريج معهد الفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج بعد ليسانس الحقوق، وشارك في العديد من الأعمال السينمائية والدرامية تخطت الـ٣٠ عملا من بينها,الممر و القاهرة كابول وهجمة مرتدة والإختيار ٣ و الجماعة ٢ و ٣٠ يوم و اخر نفس و سره الباتع.

البحيرة المسرح الجامعى جامعة دمنهور العرض المسرحي ثاني أيام رئيس جامعة دمنهور رئيس لجنة التحكيم

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