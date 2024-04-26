أسواق المال الإماراتية تفقد 54 مليار درهم من قيمتها السوقية خلال أسبوع

تراجعت مؤشرات أسواق المال الإماراتية بختام تعاملات هذا الأسبوع، وسط تراجع مخاوف تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

وبحسب بيانات أسواق المال الإماراتية، سجل سوق دبي المالي خسائر خلال الأسبوع تقدر بنحو 6.008 مليار درهم، وسجل سوق أبوظبي للأوراق المالية خسائر قدرها 48 مليار درهم، بإجمالي خسائر 54.008 مليار درهم.

أسواق المال الإماراتية

ومع ختام تعاملات هذا الأسبوع، تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنحو 0.62 بالمائة، إلى مستوى 4148 نقطة بنهاية تداولات هذا الأسبوع، مقابل نحو 4174 نقطة بنهاية تداولات الأسبوع السابق.

وسجلت القيمة السوقية لأسهم دبي 707.673 مليار درهم بنهاية الأسبوع، مقابل نحو 713.681 مليار درهم الأسبوع السابق له، بخسائر بلغت 6.008 مليار درهم.

كما تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.92 بالمائة، ليسجل 9042 نقطة بنهاية تداولات هذا الأسبوع، مقابل نحو نقطة 9126 الأسبوع السابق له.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي 2.653 تريليون درهم بنهاية الأسبوع، مقابل قيمة قدرها 2.701 تريليون درهم الأسبوع الذي سبقه، بخسائر بلغت 48 مليار درهم.