عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد توقف الصواعق.. استئناف مباراة صن داونز والترجي في نصف نهائي الأبطال

صدى البلد

استؤنفت مباراة صن داونز والترجي التونسي على ملعب لوفتوس فيرسفيلد، بمدينة بريتوريا، في إياب دور نصف نهائي دوري الأبطال للموسم الحالي 2023-24، بعد توقفها بسبب الصواعق وهطول الأمطار.

واستأنف اللقاء بداية من الدقيقة 21 من عمر الشوط الأول.

وتوقفت مباراة صن داونز والترجي التونسي على ملعب لوفتوس فيرسفيلد، بمدينة بريتوريا، في إياب دور نصف نهائي دوري الأبطال للموسم الحالي 2023-24 بسبب الصواعق وهطول الأمطار.

وقرر حكم اللقاء إيقاف المباراة وطلب من لاعبي الفريقين مغادرة أرضية ملعب اللقاء والتوجه إلى غرفة الملابس، وأدت الصواعق والرياح إلى تعطل في في بعض الإنارة داخل الملعب.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 20 بعد انطلاقها في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وأعلن ناديا صن داونز الجنوب أفريقي والترجي التونسي، عن تشكيل مواجهة الفريقين، والمقرر لها في تمام التاسعة من مساء اليوم الجمعة، على ملعب لوفتوس فيرسفيلد، بمدينة بريتوريا، في إياب دور نصف نهائي دوري الأبطال للموسم الحالي 2023-24.

تشكيل صن داونز

حارس المرمى: رونوين ويليامز.
خط الدفاع: كيكانا - مونداو - مفالا - موديبا.
خط الوسط: لونجا - اليندي - أوباس.
خط الهجوم: لورش - ثيمبا زواني - لوكاس ريبيرو.

تشكيل الترجي

حراسة المرمى: أمان الله مميش.
خط الدفاع: محمد بن علي - محمد أمين توجاي - ياسين مرياح - محمد أمن بن حميدة.
خط الوسط: حسام تقا - غيلان الشعلالي - روجي أهولو - حسام الدين غشة.
خط الهجوم: يان ساس - رودريجو رودريجيز.

وفي مباراة ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، تمكن الترجي التونسي من تحقيق الفوز على ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي بنتيجة 1-0 بالمباراة التي أقيمت على الملعب الأولمبي حمادي العقربي.

وكان الترجي التونسي قد تأهل إلى نصف النهائي بعد التغلب على أسيك ميموزا الإيفواري بركلات الترجيح، حيث انتهت مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل السلبي وفاز الترجي في ركلات الترجيح بنتيجة 4-2.

بالمقابل، تأهل صنداونز إلى نصف النهائي بعد التغلب على يانج أفريكانز التزاني، حيث انتهت مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل السلبي وفاز صن داونز في ركلات الترجيح بنتيجة 3-2.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد انقلاب سيارته.. الكشف عن حجم إصابة بن غفير وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي

لو معندكش بطاقة تموين.. خطوات استخراج كارت الخبز الموفر

بسبب الصواعق| توقف مباراة صن داونز والترجي بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

بيان عاجل من جامعة حلوان بشأن حالة الطالبة سارة هشام

زلزال بقوة 6.1 ريختر يضرب تايوان

لا عزمته ولاأعرفه.. بدرية طلبة تعلق على ظهورها مع صاحب واقعة أحمد عبدالعزيز

هل رفض الشناوي الجلوس احتياطيًّا.. مفاجأة في قائمة الأهلي لمباراة مازيمبي

فيه لاعب ناقص .. خالد الغندور يثير الجدل قبل مباراة الأهلي ومازيمبي

موضوعات متعلقة

30 دقيقة| سيطرة أهلاوية على مازيمبي وفرص ضائعة بالجملة

لولاية ثانية وبالإجماع.. الكويت تترأس الاتحاد الآسيوي للألعاب المائية

بسبب الصواعق| توقف مباراة صن داونز والترجي بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

مصر تتقدم بطلب استضافة بطولة العالم للكونغ فو للشباب 2028

بالقوة الضاربة | تشكيل الأهلي لمواجهة مازيمبي في نصف نهائي دوري الأبطال

دوري أبطال إفريقيا| الأهلي يصل استاد القاهرة لخوض مباراة مازيمبي

بطولة إفريقيا للكرة الطائرة| الزمالك يفوز على أسيك ميموزا الإيفواري

تشكيل اتحاد جدة والشباب في دوري روشن السعودي

ترشيحاتنا

كرم جبر: قلوب المصريين موجوعة بسبب تصريحات الجانب الإسرائيلي عن اقتحام رفح.. وجهود جبارة لوقف النار ورفع معاناة الفلسطينيين

تعاون بين سامسونج وجوجل لدمج ميزات الذكاء الاصطناعي في هواتفهما

منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 يتوج بطلًا لبطولة شمال إفريقيا

الصين: مكافأة مالية 1400 دولار لاستبدال السيارات القديمة بجديدة

إضاعة الفرص والوقت| شوط أول سلبي بين الأهلي ومازيمبي

بعد توقف الصواعق.. استئناف مباراة صن داونز والترجي في نصف نهائي الأبطال


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يتخطى ربع مليون جنيه.. سعر فستان مايان السيد الذهبي يثير الجدل

مش هتصدق شكلها.. سيدة في عمر 60 تفوز بلقب ملكة جمال بوينس آيرس

في حالتين فقط .. كيف تحمي طفلك حديث الولادة من الصفرا ؟

اختفاء دول.. خبير أبراج يتوقع مرور العالم بأزمات خطيرة

فيديو

قبلت أكون زوجة ثانية.. صابرين تتحدث عن طلاقها للمرة الأولى

ظهرت بعد غياب طويل.. سبب اعتزال شيماء سعيد الفن وارتداء الحجاب

سقطت في دولة عربية.. سيدة هندية تهرب من الشرطة منذ 1993

يهدد الحياة.. تحذير من تناول البطيخ بهذه المواصفات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ