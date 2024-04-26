خبير : الزخم الشعبي ضد الإدارة الأمريكية يمكنه التأثير في حرب غزة

قال أيمن سمير خبير العلاقات الدولية، إن التظاهرات في إسرائيل لن تشكل فارقا كبيرا في العدوان على غزة، موضحا أن الإدارة الأمريكية الحالية تغلق آذانها عن تلك التظاهرات.

وأضاف الدكتور أيمن سمير، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن الجناح اليساري في الحزب الديمقراطي 68% لا يهتمون بالحرب على قطاع غزة، لافتا إلى أن "38% منقسمون حول رأيهم بشأن الحرب على قطاع غزة".

ونوه بأن الزخم الشعبي إذا استمر؛ من الممكن أن يغير الموقف الأمريكي في الحرب على قطاع غزة.

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