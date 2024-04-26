يتخطى ربع مليون جنيه.. سعر فستان مايان السيد الذهبي يثير الجدل

حضرت الفنانة مايان السيد الاحتفال السنوي لأحد شركات العناية بالبشرة بمناسبة مرور 25 عاما على تأسيسها، وقد شاركت متابعيها صور جديدة لها، وقد ظهرت بإطلالة ساحرة وجذابة للغاية.

سعر فستان مايان السيد في أحدث ظهور لها

وارتدت مايان السيد، فستان طويل وكت، باللون الذهبي، وبأجزاء شفافة على شكل ورود متناثرة على كامل الفستان، واختارت حقيبة وحذاء مفتوح باللون الذهبي.

وكان فستان مايان السيد، من تصميم جورج حبيقة من مجموعته لخريف 2024، ووصل سعره إلى 6180 دولار، أي ما يعادل 300 ألف جنيه.



وقامت مايان السيد بلم خصلات شعرها إلى الوراء بعمله كحكة، بتسريحة أنسابية وناعمة، وهو ما تناسب مع تفاضيل إطلالتها.

وتألقت مايان الشيد بمكياج ناعم وبسيط، فقامت بوضع اللون الكشميري كأحمر شفاه، مع وضع الكحل الاسود، والماسكرا، والآي لاينر وذلك بأنامل ألبيرتو.

ونسقت مايان السيد إطلالتها مع مجوهرات بسيطة، فقامت بإرتداء قرطين طويلين، واسورة وكولية ناعمة، مع خاتمين باللون الذهبي.

مايان السيد

مايان السيد

مايان السيد