مبيعات الحديد والصلب للمناجم تتخطى 34 مليون جنيه خلال مارس 2024

كشفت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، التابعة للقابضة للصناعات المعدنية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام تحقيق إجمالي مبيعات 34.242 مليون جنيه خلال شهر مارس 2024.

وأضافت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، أن مبيعات مناجم الواحات البحرية خلال مارس الماضي بلغت 34.232 مليون جنيه.

وقالت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، إن قيمة مبيعات محاجر بني خالد - سمالوط سجلت نحو 10.094 ألف جنيه خلال الفترة.

يذكر إن الحديد والصلب للمناجم والمحاجر حققت صافي ربح بلغ 73.77 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر 2023، مقابل 69.5 مليون جنيه أرباح خلال الفترة المقارنة من 2022.

وارتفعت إيرادات شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر النصفية إلى 166.61 مليون جنيه، مقابل 152.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2022.

نشأة الشركة

الحديد والصلب للمناجم والمحاجر هي شركة مساهمة مصرية مدرجة في البورصة المصرية، تأسست عام 2021 بقرار رقم 1 المنشور بالجريدة الرسمية في 18 فبراير 2021.

وكان الغرض من تأسيس الشركة استخراج واستغلال خام الحديد وكافة الخامات المعدنية وخامات المحاجر والإتجار فيها داخليا وخارجيا واستغلال مناطق عمل الشركة تجاريا وصناعيا وزراعيا وسياحيا بهدف تحقيق الربح، وعمل دراسات الجدوى الاقتصادية للخامات المعدنية بمناطق البحث والمشروعات التعدينية داخل جمهورية مصر العربية وخارجها.



والشركة لها فروع بالواحات البحرية -المركز الرئيسي- وهي مناجم الواحات البحرية ومحاجر بني خالد بالمنيا – سمالوط ومحاجر الأدبية بالسويس وكذلك فرع اسوان.

وتمتلك الشركة القابضة للصناعات المعدنية نحو 82.481% من أسهم شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر.