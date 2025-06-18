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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

هيفاء وهبي تشعل السوشيال ميديا بفستان أسود سعره يثير الجدل

هيفاء وهبي تشعل السوشيال ميديا بفستان أسود سعره يثير الجدل
هيفاء وهبي تشعل السوشيال ميديا بفستان أسود سعره يثير الجدل
أسماء عبد الحفيظ

خطفت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، الأنظار بإطلالة ساحرة وجريئة بفستان أسود لامع يحمل توقيع واحدة من دور الأزياء العالمية بسعر أثار الجدل، فقد يبلغ سعره حوالي 452 ألف جنيه مصري.

فستان هيفاء وهبي 

جاء السفتان بتصميم أنيق وانسيابي مزين بلمعة خفيفة تضيف له فخامة من نوع خاص وتميز بفتحة جانبية طويلة أبرزت أنوثة هيفاء بشكل راق وجذاب.

 ونسقت هيفاء مع الإطلالة مع حذاء بكعب عالٍ ومجوهرات بسيطة زادت من جمال الطلة دون مبالغة.

تركت وهبي شعرها مندسل أسفل الظهر، ووضعت بعض من المسات المكياج الساحر.

وظهرت هيفاء بهذه الإطلالة في إحدى المناسبات الخاصة وتداول رواد مواقع التواصل الصور بشكل واسع مؤكدين أن هيفاء ما زالت رمزًا للأناقة والجمال في العالم العربي وأثنوا على اختيارها الجريء للفستان الذي جمع بين الرقي والأنوثة الطاغية

هيفاء وهبي تشعل السوشيال ميديا بفستان أسود سعره يثير الجدل

الإطلالة ليست غريبة على نجمة مثل هيفاء وهبي التي اعتادت أن تبهر جمهورها في كل ظهور لها سواء على المسرح أو على السجادة الحمراء أو حتى في جلسات التصوير التي تشارك بها عبر حساباتها على السوشيال ميديا

هيفاء وهبي تخطف الأنظار بفستان أسود جريء يبلغ سعره 452 ألف جنيه

وفي كل مرة تثبت هيفاء أن العمر مجرد رقم وأن الأناقة الحقيقية لا ترتبط بالسن بقدر ما ترتبط بالذوق والثقة بالنفس.

هيفاء وهبي النجمة اللبنانية هيفاء وهبي فستان هيفاء وهبي

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