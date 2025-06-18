نشرة المرأة والمنوعات| تناول الزبدة يقلل الإصابة بأمراض القلب والسكري.. النوم في العطلة يقي من فقدان السمع عند الكبر

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والمنوعات خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ومن أبرزها..

نشرة المرأة والمنوعات

تناول الطعام في الليل.. عادة تهدد صحتك بأمراض خطيرة

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دراسة: النوم لساعات إضافية في عطلة نهاية الأسبوع يقي من فقدان السمع عند الكبر

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