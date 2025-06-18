حملات مكبرة على مراكز علاج الادمان الغير مرخصة بالمحافظات

شن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالإشتراك مع قطاع الأمن العام ومديريات أمن (الإسكندرية – أسوان – أسيوط) والجهات المختصة بحملات أمنية مكبرة لضبط المراكز العلاجية غير المرخصة والتى تمارس أٌطر علاجية خاطئة .

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف 14 مركز لعلاج الإدمان بدون ترخيص ، وتم ضبط (15 "مشرف ومسئول" عن تلك المراكز "لعدد 8 منهم معلومات جنائية") ، وقد تبين مايلى (عدم وجود تراخيص لتشغيلها – عدم وجود موافقات من الجهات المختصة – مزاولة مهنة الطب البشرى بدون ترخيص).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود مكافحة وضبط المنشآت الطبية ومراكز علاج الإدمان بدون ترخيص والقائمين عليها ..