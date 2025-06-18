مقتل عنصرين اجراميين والقبض على عناصر بؤرة خطرة بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر بؤر إجرامية من متجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق عدة محافظات ومصرع عنصرين جنائيين شديدى الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بالمنيا.

أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة" بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدة محافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى ، وقد أسفر التعامل عن مصرع عنصرين جنائيين شديدى الخطورة بالمنيا سبق إتهامهما فى جنايات "مخدرات ، سرقة بالإكراه، سلاح بدون ترخيص" وضبط باقى عناصر تلك البؤر، وبحوزتهم (أكثر من 653 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش، أيس، إستروكس" – قرابة ألف قرص مخدر – 49 قطعة سلاح نارى " 3 بنادق آلية، 25 بندقية خرطوش، 17 فرد خرطوش ، 4 طبنجات ) .. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة أكثر من 50 مليون جنيه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.