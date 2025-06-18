بدء محاكمة 3 طالبات بتهمة التنمر على زميلتهن بمدرسة في التجمع الخامس.. بعد قليل

بعد قليل.. تنظر محكمة الطفل، جلسة محاكمة 3 طالبات في مدرسة شهيرة بمنطقة التجمع الخامس، بتهمة التنمر على زميلتهن وتصويرها في فيديو مُهين ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.





تفاصيل القضية..





وكانت جهات التحقيق أحالت الطالبات إلى المحاكمة الجنائية بعد توجيه عدة اتهامات لهن، من بينها السب والقذف باستخدام ألفاظ خادشة للحياء، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها، واستغلال الواقعة في محاولة للابتزاز النفسي.





وكانت والدة المجني عليها، تقدمت ببلاغ استغاثت بعد تعرض ابنتها لحادث تنمر داخل المدرسة، حيث قامت الطالبات الثلاث بالسخرية من زميلتهن، وسبّها بألفاظ مسيئة، والتشهير بها في فيديو تم تداوله على السوشيال ميديا، ما أدى إلى تدهور حالتها النفسية.