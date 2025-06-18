لمسها وقال كلام وحش.. قرار عاجل بشأن موظف متهم بالتحــ.ـرش بزميلته

تباشر النيابة المختصة في شمال الجيزة التحقيق في اتهام موظفة لزميلها بالتحرش بها داخل مقر الشركة، وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة واستعجال تحريات المباحث لاتهامه بالتحرش بزميلته داخل شركة خاصة.

ووجهت موظفة بشركة خاصة في الوراق، اتهامًا لزميلها بالتحرش بها، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

البداية عندما ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد تعرض سيدة للتحرش في الوراق.

وذكرت مقدمة البلاغ، أنها تعمل بشركة خاصة، وفوجئت بزميلها حددت هويته، يتحرش بها داخل مقر الشركة.

وكان ألقى رجال المباحث بإشراف المقدم محمد طارق رئيس مباحث الوراق، القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.