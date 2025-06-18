بدء محاكمة عاطل بتهمة تزوير تراخيص في السلام

تنظر محكمة جنايات القاهرة، أولى جلسات محاكمة عاطل بتهمة تزوير تراخيص السيارات بقصد استخدامها بدائرة قسم شرطة السلام.

تفاصيل الواقعة

كشفت التحقيقات، أن المتهم في غضون يونيو 2024 بدائرة قسم شرطة السلام، ورغم أنه لم يكن يشغل إحدى الوظائف العمومية، اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول، في ارتكاب تزوير في محررات رسمية وهي تراخيص السيارات، كما أن المتهم اتفق مع الشخص المجهول على ارتكاب جريمة التزوير، وأمده بالبيانات اللازمة، فكتب المجهول تلك المحررات ووضع بها البيانات الخاصة بالمتهم بجعل واقعة التزوير في صورة واقعة حقيقية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.