قرار جديد بشأن تشكيل عصابي بتهمة ترويج حشيش اصطناعي

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، تجديد حبس تشكيل عصابي 15 يوماً علي ذمة التحقيقات، وذلك لترويج كمية من الحشيش الاصطناعي بالقاهرة، قدرت قيمتها بـ70 مليون جنيه.



تفاصيل الواقعة

وكانت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، نجحت في إحباط محاولة تشكيل عصابي ترويج كمية من الحشيش الاصطناعي بالقاهرة، قدرت قيمتها بـ70 مليون جنيه.





كانت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، تنسيقا والجهات المعنية بالوزارة، قد أكدت قيام عناصر تشكيل عصابي، بجلب كميات من المواد الخام المكونة لمخدر البودر "الحشيش الاصطناعي" لخلطها، تمهيدا لترويجها على عملائهم بالقاهرة .





وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط عناصر التشكيل، وبحوزتهم 85 كيلو جراما من المواد المخدرة "حشيش اصطناعي، إستروكس، حشيش"، والمواد الخام والآلات والأدوات المستخدمة فى خلط وتهيئة المواد المخدرة، وطبنجتين، و4 سيارات، ومشغولات ذهبية ومبالغ مالية عملات "أجنبية، محلية"، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 70 مليون جنيه .. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.