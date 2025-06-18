هيئة الطيران المدني الإيراني تمدد إلغاء الرحلات الجوية

مددت هيئة الطيران المدني الإيرانية إلغاء الرحلات الجوية إلى مختلف المطارات الإيرانية اليوم الأربعاء.

ورغم الإنذار الدولي، لم يتراجع أي من الجانبين عن الهجوم بعيد المدى الذي بدأ يوم الجمعة الماضي، عندما شنت إسرائيل حملة قصف غير مسبوقة استهدفت المنشآت النووية والعسكرية الإيرانية.

وتزعم إسرائيل أن هجماتها أدت إلى مقتل القائد الإيراني الكبير علي شادماني، وكذلك سلفه غلام علي رشيد.

وتعرضت المناطق السكنية في كلا البلدين لضربات قاتلة منذ اندلاع القتال، وسارعت الحكومات الأجنبية إلى إجلاء مواطنيها.

وبحسب أرقام حكومية، عبر أكثر من 700 أجنبي يعيشون في إيران إلى أذربيجان وأرمينيا المجاورتين منذ أن أطلقت إسرائيل حملتها.

وقال مصدر حكومي لوكالة فرانس برس إن من بين الذين تم إجلاؤهم مواطنون من روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان، إلى جانب آخرين من ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وصربيا ورومانيا والبرتغال والولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة والصين وفيتنام.

وقالت الولايات المتحدة إنها ستغلق سفارتها في القدس حتى يوم الجمعة وسط الصراع المتزايد، لكن لم يصدر أي إعلان بشأن مساعدة الأمريكيين على مغادرة "منطقة الأزمة".