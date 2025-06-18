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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بفستان أنيق.. شاهد ريهام حجاج تستعرض رشاقتها عبر إنستجرام

ريهام حجاج
ريهام حجاج
نهى هجرس

نشرت الفنانة ريهام حجاج، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة لافتة وجذابة.

وأطلت ريهام حجاج، مرتدية فستان لافت باللون الكحلي، وجاء الفستان بتصميم لافت مع أكتاف لامعة ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد ريهام حجاج، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر الشفاه باللون الوردي اللامع الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت ريهام حجاج، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة انسيابية وجذابة تتناسب مع إطلالتها.

ونعرض لكم صور الفنانة ريهام حجاج 

ريهام ريهام حجاج صور ريهام حجاج

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