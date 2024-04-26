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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دبلوماسي روسي: تمركز الناتو عند حدود روسيا يؤثر سلبا على علاقاتها مع الغرب

الناتو
الناتو

قال سيرجي فاربيوف، الدبلوماسي الروسي السابق، إن من يصرح بأن حلف الناتو هو عبارة عن منظمة دفاعية؛ فإن هذا التصريح ما هو إلا عبارة عن غوغائية بحتة.

وأضاف فاربيوف، اليوم الجمعة، خلال مداخلة ببرنامج “10 داونينج ستريت”، المُذاع عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أنه خلال عقود من السنين في آواخر القرن الماضي وفي القرن الجاري وأكثر من مرة، قامت بلدان حلف الناتو بأعمال توسعية ابتداء من الغارات الجوية في يوغوسلافيا وحتى العدوان في أفغانستان.

وأوضح أنه بالنسبة لتمركز قوات حلف الناتو على الحدود الروسية فإن هذا سلبي ويؤثر سلبًا على مستقبل علاقاتنا مع الغرب كما نسميه في روسيا الاتحادية الغرب الجماعي.

وأشار إلى أنه إذا كان هناك تهديد بالنسبة لبولاندا مثلًا يحق لنا الرد بالمثل، لنفترض نحن نتفهم مع كوبا وننشر في كوبا الصواريخ الروسية، فلماذا هذا التصعيد؟ دائمًا الغرب يسعى إلى التصعيد خطوة خطوة.

وأكد أن الأزمة في أوكرانيا وحتى الحرب الدائرة في أوكرانيا هي حصيلة المشاكل في علاقتنا الثنائية، فما هو دخل الغرب في هذه العلاقات، موضحًا أننا نحارب ونقاتل 54 دولة.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق هو منع كييف من التفاوض ومنعها من التوقيع على اتفاقية المصالحة، وهذا ما حدث.

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