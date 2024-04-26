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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

قبلت أكون زوجة ثانية.. صابرين تتحدث عن طلاقها للمرة الأولى

صدى البلد

حلت الفنانة صابرين ضيفة على الإعلامية سارة الدندراوي فى حلقة من حلقات برنامجها الشهير تفاعلكم.

شاهد الفيديو:

وتحدثت صابرين خلال الحلقة عن نجاح آخر أعمالها مسار إجباري ومشاركتها فى موسم رمضان الماضي.

وتطرقت صابرين خلال الحلقة الى الحديث حول طلاقها الأخير وأكدت أنها هي اللى قررت الانفصال لكونها لا تقبل بزوجة ثانية، وأخفت الخبر لفترة طويلة كونه لا يهم أحدا من الجمهور.

وتابعت صابرين أنها من الممكن أن تكرر تجربة الزواج مرة أخرى.

وعبرت صابرين، عن سعادتها بالتعاون مع الجيل الجديد من الفنانين وعلي رأسهم أحمد داش وعصام عمر من خلال مسلسلها “مسار إجباري”، المعروض خلال شهر رمضان الماضي.

وقالت "صابرين"، لـ"صدى البلد"، إنها تابعت خلال الفترة الماضية النجاحات  التي حققها كل من أحمد داش وعصام عمر على الشاشة، مشيرة إلى نجاحهما من خلال إثبات أنفسهما، مضيفة: "هم شباب موهوبين ويملكون خامة حلوة، في مجال التمثيل والأداء، ونحن في حاجة لتلك المواهب باستمرار، فدائمًا ما أقول إن مصر ولادة بمثل تلك المواهب".

شاهد الفيديو:

 

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