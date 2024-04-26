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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

حلوى سورية.. طريقة عمل مبروشة المربى

طريقة عمل مبروشة
طريقة عمل مبروشة المربى

تعتبر طريقة عمل مبروشة المربى، هي واحدة من ألذ أنواع الحلويات الشامية، وهي عبارة عن طبقة من العجين تُحشى بالمربى وتزيّن بطبقة من العجين المبشور ثم تخبز بالفرن، وهي من وصفات الحلويات التي سوف تنال إعجاب الأطفال والكبار.

 

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قدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل مبروشة المربي، وهي من وصفات المطبخ السوري، والتي يمكن تحضيرها في المنزل في اقل من ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 5 أفراد، وإليكم الوصفة بالتفصيل.

 

طريقة عمل مبروشة المربى

 

طريقة عمل مبروشة المربى

 

مقادير طريقة عمل مبروشة المربى :

2 بيض

½ كوب سكر

1 ملعقة صغيرة فانيليا

1 كوب زيت نباتي

دقيق منخول حسب الحاجة

2 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

300 جرام مربى فراولة

 

طريقة عمل مبروشة المربى :

_ نضع في بولة كبيرة كل من: البيض، السكر، الفانيليا، الزيت النباتي.

_ نخّفق المكوّنات السابقة معّا جيّدًا بالمضّرب اليدوي حتى تتجانس.

_ يضاف إلى مزيج البيض: 3 أكواب من الدقيق المنّخول، والبيكنج باودر.

_ نعّجن جميع المكوّنات بيديكِ حتى تحّصلي على عجينة طريّة لا تلّتصق.

_ تقّسم العجينة إلى قسّمين، قسم حوالي ثلث والقسم الآخر ثلّثين.

_ تفّرد ثلّثين العجينة بيديكِ بشكل متساوي في صينية حجّمها 20*30.

_ نوزّع مربى الفراولة على العجينة المفّرودة بالصّينية بشكل متساوي.

_ نضع ثلّث العجينة المُتبقي في بولة ويضاف إليها 4 ملاعق كبيرة دقيق.

_ نعجن العجينة مع الدقيق حتى تتكوّن معك عجينة رمّلية مفتّتة.

_ نوزّع العجينة المفتّتة على طبقة مربى الفراولة بشكل متساوي.

_ ندّخل الصينية إلى الفرن على 180 درجة مئوية لمدّة 30 دقيقة.

_ نخّرج الصينية ونترك حلى المبروشة بالمربي حتى تبرد ثم نقطّعها ونقدّمها.

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