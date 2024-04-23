حلوى شامية.. طريقة عمل كاسات الكنافة بالقشطة خطوة بخطوة

طريقة عمل كاسات الكنافة بالقشطة، وهي من الحلويات الشامية، والتي بمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة، وسوف تنال إعجاب الأطفال والكبار.

قدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل كاسات الكنافة بالقشطة، وهي من الحلويات السورية، ويمكن تحضيرها في أقل من ساعة ونصف، وتكفي هذه الوصفة لعمل 6 أكواب من الحلوى.

طريقة عمل كاسات الكنافة بالقشطة

طريقة عمل كاسات الكنافة بالقشطة

مقادير طريقة عمل كاسات الكنافة بالقشطة:

1 كيلو كنافة مقطعة

3 ملاعق زبدة

2 كوب حليب

1 علبة قشطة

4 ملاعق نشا

1 ملعقة ماء ورد

فستق للتزيين

½ كوب سكر

1 كوب قطر

طريقة عمل كاسات الكنافة بالقشطة :

- نحمّر الكنافة في الزبدة حتى يصفر لونها.

_ نخلط السكر، الحليب، النشا وماء الورد في وعاء، ونرفعهم على النار، ونقلّب حتى يصبح غليظ القوام.

- نرفع خليط الحليب من على النار، ويضاف القشطة اليه، ثم نقلّب جيداً.

_ نحضر كاسات التقديم، ونضع طبقة من الكنافة واخرى من القشطة بالحليب، ونكرر الطبقات حتى نهاية الكأس، ثم نسكب القليل

من القطر عليه، ونزيّنيه بالفستق ثم نقدم كاسات الكنافة بالقشطة.