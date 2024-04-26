السيد قنديل يهنئ الرئيس السيسى والقوات المسلحة بذكرى تحرير سيناء .. جامعة حلوان في أسبوع

في إطار الاحتفال بالذكرى الـ42 لتحرير سيناء، هنأ الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقيادات ورجال القوات المسلحة المصرية.

كما حرص الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، على المشاركة في فعاليات مراسم تنصيب الأنبا ميخائيل وتجليسه أسقفًا على كرسي إيبارشية حلوان والمعصرة والتبين و15 مايو ورئيسًا لدير الأنبا برسوم العريان، وذلك بكاتدرائية السيدة العذراء مريم بحلوان.

وفي إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التى تؤكد على أهمية الشراكة مع الجامعات الأجنبية ، استقبل الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان وفدًا رفيع المستوى من جامعة أبردين البريطانية لمناقشة أوجه التعاون المشترك مع جامعة حلوان الأهلية، بحضور الدكتور محمد الشرقاوي مساعد وزير التعليم العالي للسياسات والشؤون الاقتصادية.

كما وقعت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل مذكرة تفاهم مع جامعة الجلفة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية ومثلها فى التوقيع الدكتور براهيمي طارق، مدير مخبر المناهج والبرامج الرياضية بالجامعة الجزائرية، كما وقعت الدكتورة أمل عبد الله عميد كلية التربية الرياضية بنات مذكرة تفاهم، وذلك في إطار رغبة الطرفين في توثيق التعاون العلمي والثقافي.



وفي إطار سلسلة اللقاءات التي يجريها الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة مع مختلف الكيانات الاستراتيجية، عقد اجتماعًا مع وحدة إدارة المشروعات، ومكتب العلاقات الدولية، ووحدة التصنيف الدولي، ووحدة دعم البحث العلمي، وتناول الاجتماع التعريف بالكيانات المتواجدة وإنجازاتها وخططها المستقبلية، وكيفية الربط بين جميع كيانات الجامعة للنهوض بالعملية التعليمية والبحث العلمي



كما أكد الدكتور السيد قنديل، على الاهتمام الكبير الذي توليه الجامعة لقطاع الدراسات العليا والبحوث والنشر العلمي، بما يساهم في رفع تصنيف الجامعة دوليًا، وخلال لقائه بالكيانات الاستراتيجية بالجامعة، تم التأكيد على أن الجامعة وضعت خطة لإنشاء مركز البصمة الكربونية وتطوير الموقع الإلكتروني وتقنين الطباعة والتحول الرقمي بالجامعة.

وتقديراً لجهود جامعة حلوان الحثيثة في تطبيق مبادرة GRACE المبادرة العالمية للتعليم وتمكين الشباب في مجال مكافحة الفساد، دعا مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC الجامعة لعرض تجربتها الفريدة في المبادرة أمام جامعة كازاخستان منذ ديسمبر ٢٠٢٢ ، وذلك من خلال ويبينار اونلاين

كما عقد مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان الندوة التعريفية لمشاريع برنامج ايراسموس، وتناولت الندوة عرض فرص المشاريع الدولية المتاحة لمؤسسات التعليم العالي والتعليم الفني، كما ألقت الضوء على مهارات كتابة المشاريع الدولية وتصميم الأنشطة واختيار الشراكات الدولية المناسبة.

وفي إطار اهتمام قيادات جامعة حلوان بتنمية روح الانتماء الوطني وتوعية الشباب بأهمية ودور القوات المسلحة في حماية وتأمين حدود مصر، تم اليوم بالتنسيق مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري زيارة طلاب جامعة حلوان إلى قاعدة شرق بورسعيد البحرية حامية شرق البحر المتوسط.

وشارك طلاب جامعة حلوان في حفل افتتاح البطولة العربية العسكرية للفروسية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتمت مشاركة طلاب الجامعة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وإشراف العقيد عماد حمدي إبراهيم مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة.

كما اختتمت إدارة الجوالة والخدمة العامة بجامعة حلوان دورة رواد الرهوط لجوالي وجوالات كليات الجامعة، وتضمن البرنامج مجموعة من الموضوعات التي تهدف إلى التفاعل الاجتماعي وتطوير مهارات القيادة والاتصال لدى الطلاب، و بناء شخصياتهم وتعزيز الوعي بالخدمة المجتمعية والمسؤولية الاجتماعية لديهم.



في إطار مبادرة الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان لنشر الوعي بالملكية الفكرية وتكوين قاعدة من الخبراء في مجال الملكية الفكرية اختتم المعهد القومي للملكية الفكرية برنامجه السابع"محكم" لإعداد محكمين في منازعات الملكية الفكرية.

وانطلقت فعاليات المؤتمر العلمي الأول لطلاب كليات الحقوق بالجامعات المصرية، تحت عنوان "مكافحة الفساد والتكنولوجيا الحديثة"، والذي نظمته كلية الحقوق بجامعة حلوان، تحت رعاية وحضور الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة.

كما تنظم كلية التربية الفنية بجامعة حلوان السيمنار الدولي للكلية بعنوان "التقارب" بالاشتراك مع أساتذة جامعتي كونكورديا والبريطانية الكندية.

كرم الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور أحمد عبد الغنى، تقديرًا لجهوده المتميزة في إدارة شئون الطلاب الوافدين بالجامعة خلال السنوات الماضية، وهنأه بمنصبه الجديد كرئيس الإدارة المركزية لشئون الوافدين بوزارة التعليم العالي.