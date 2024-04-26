نيابة أمن الدولة العليا تحيل مسئولين اثنين بقطاع الطرق إلى المحاكمة |خاص

أحال المستشار خالد ضياء المحامي العام الاول لنيابة أمن الدولة العليا كلا من مدير إدارة الطرق بحي المطرية وموظف بإدارة الطرق بحي المطرية الي المحاكمة لاتهامهما بتلقي رشاوي مالية.

جاء بأمر الإحالة أن المتهمين بصفتهما موظفين عموميين - الأول مدير إدارة الطرق بحي المطرية والثاني موظف بذات الادارة - طلبا وأخذا عطية لأداء عمل من اعمال وظيفتيهما بأن طلبا اربعمائة وثمانين ألف جنيه - على سبيل الرشوة - أخذا منه أربعة وسبعين ألف جنيه مقابل سرعة صرف المستحقات المالية الخاصة بمستخلصات أعمال الرصف لشركته بحي المطرية على النحو المبين بالتحقيقات.