بسبب الصواعق| توقف مباراة صن داونز والترجي بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

توقفت مباراة صن داونز والترجي التونسي على ملعب لوفتوس فيرسفيلد، بمدينة بريتوريا، في إياب دور نصف نهائي دوري الأبطال للموسم الحالي 2023-24 بسبب الصواعق وهطول الأمطار.

وقرر حكم اللقاء إيقاف المباراة وطلب من لاعبي الفريقين مغادرة أرضية ملعب اللقاء والتوجه إلى غرفة الملابس، وأدت الصواعق والرياح إلى تعطل في في بعض الإنارة داخل الملعب.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 20 بعد انطلاقها في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وأعلن ناديا صن داونز الجنوب أفريقي والترجي التونسي، عن تشكيل مواجهة الفريقين، والمقرر لها في تمام التاسعة من مساء اليوم الجمعة، على ملعب لوفتوس فيرسفيلد، بمدينة بريتوريا، في إياب دور نصف نهائي دوري الأبطال للموسم الحالي 2023-24.

تشكيل صن داونز

حارس المرمى: رونوين ويليامز.

خط الدفاع: كيكانا - مونداو - مفالا - موديبا.

خط الوسط: لونجا - اليندي - أوباس.

خط الهجوم: لورش - ثيمبا زواني - لوكاس ريبيرو.

تشكيل الترجي

حراسة المرمى: أمان الله مميش.

خط الدفاع: محمد بن علي - محمد أمين توجاي - ياسين مرياح - محمد أمن بن حميدة.

خط الوسط: حسام تقا - غيلان الشعلالي - روجي أهولو - حسام الدين غشة.

خط الهجوم: يان ساس - رودريجو رودريجيز.

وفي مباراة ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، تمكن الترجي التونسي من تحقيق الفوز على ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي بنتيجة 1-0 بالمباراة التي أقيمت على الملعب الأولمبي حمادي العقربي.

وكان الترجي التونسي قد تأهل إلى نصف النهائي بعد التغلب على أسيك ميموزا الإيفواري بركلات الترجيح، حيث انتهت مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل السلبي وفاز الترجي في ركلات الترجيح بنتيجة 4-2.

بالمقابل، تأهل صنداونز إلى نصف النهائي بعد التغلب على يانج أفريكانز التزاني، حيث انتهت مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل السلبي وفاز صن داونز في ركلات الترجيح بنتيجة 3-2.