الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الاعلان خلال أيام.. وجهة محمد صلاح القادمة بين صراع الكبار في أوروبا والإغراءات العالمية

يقترب محمد صلاح نجم ليفربول وقائد منتخب مصر من حسم واحدة من أهم محطات مسيرته الكروية مع ترقب إعلان وجهته المقبلة خلال أيام قليلة في ظل اهتمام واسع من أندية أوروبية وعالمية تسعى للحصول على خدماته.

وأعلن صلاح رسميًا رحيله عن ليفربول مع نهاية الموسم الجاري ليضع بذلك نقطة الختام لمسيرة استثنائية استمرت 9 سنوات داخل أسوار ملعب أنفيلد وخلال هذه الفترة رسخ اسمه كأحد أعظم اللاعبين في تاريخ النادي بل ومن أبرز نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز على مر العصور.

وتعكس أرقام صلاح حجم تأثيره الكبير إذ خاض 440 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 257 هدفًا وقدم 222 تمريرة حاسمة وأسهم بشكل مباشر في تحقيق العديد من الألقاب أبرزها الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

إصابة مفاجئة

رغم الترتيبات الخاصة لتوديع أسطوري يليق بمكانة اللاعب جاءت إصابة في أوتار الركبة خلال مواجهة كريستال بالاس لتُنهي موسمه مبكرًا. هذه الإصابة أثارت قلقًا داخل الأوساط الرياضية المصرية خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الدولية وعلى رأسها كأس العالم 2026.

وجهات متعددة وقرار وشيك

بحسب تقارير إعلامية فإن صلاح بات قريبًا من اتخاذ قراره النهائي بشأن خطوته القادمة. اللاعب تلقى عروضًا جادة من أندية في إيطاليا وفرنسا إلى جانب اهتمام قوي من أندية في السعودية والولايات المتحدة ما يضعه أمام خيارات متنوعة بين الاستمرار في المنافسة الأوروبية أو خوض تجربة جديدة في دوريات أخرى.

وأكدت التقارير أن أي قرار سيتخذه اللاعب سيحظى بدعم كامل نظرًا لقيمته الفنية الكبيرة وقدرته على إحداث الفارق في أي فريق ينضم إليه.

غموض متعمد من وكيله

من جانبه حرص وكيل أعماله رامي عباس على تهدئة التكهنات مؤكدًا في تصريحات سابقة أن مستقبل اللاعب لم يُحسم بعد داعيًا الجماهير ووسائل الإعلام إلى توخي الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات.

تركيز على المنتخب 

في ظل هذه التطورات يبدو أن صلاح يضع نصب عينيه هدفًا رئيسيًا يتمثل في الاستعداد بأفضل شكل ممكن مع المنتخب المصري لخوض منافسات كأس العالم 2026. هذا الهدف قد يلعب دورًا محوريًا في تحديد وجهته المقبلة سواء من حيث مستوى المنافسة أو الجاهزية البدنية.

لحظة في مسيرة نجم استثنائي

ويقف محمد صلاح اليوم أمام مفترق طرق حاسم في مسيرته الاحترافية. فبعد أن كتب فصلًا ذهبيًا مع ليفربول تتجه الأنظار إلى خطوته التالية التي قد تعيد تشكيل ملامح المرحلة الأخيرة من مشواره الكروي.

ومع اقتراب الإعلان الرسمي يبقى السؤال الأبرز هل يواصل "الملك المصري" تحديه في الملاعب الأوروبية أم يختار خوض تجربة جديدة تحمل أبعادًا مختلفة؟ الأيام القليلة المقبلة كفيلة بالإجابة. 

قافلة طبية
