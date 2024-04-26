اختفاء دول.. خبير أبراج يتوقع مرور العالم بأزمات خطيرة

قال خبير الأبراج رئيف رأفت، إن الأحوال الاقتصادية في العالم لم تكن في أحسن حالاتها في الأونة الأخيرة ومنذ فترة كورونا .

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وأضاف خبير الأبراج لـ صدى البلد الإخباري، أن اورانوس انتقل إلى برج الثور، وهو معروف بأنه بيت المال الإقتصادي العالمي للعلوم الفلكية.



وأفاد رأفت، بأنه سيظل أورانوس حوالي 7 اعوام عند برج الثور، وفي هذه الحالة سيظل الاقتصاد العالمي متغيرا وغير مستقر، ولن يصبح في احسن حالاته.



وأشار رأفت، إلى أن هناك ظهور جديد لعملات رقمية جديدة، وسيكون الذهب والفضة أكبر أمان في الفترة الحالية للحفاظ على المال.



وأكد رأفت، أن هناك دول ستختفي ودول ستظهر، وبالأخص في أوروبا ستكون هناك أحداث خطيرة، كحروب وعواصف، وتأثيرات جوية، وبراكين، وتسونامي.

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