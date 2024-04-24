7 أسباب وراء إصابة الأطفال الرضع بالصفرا بعد الولادة.. فما هي؟

تظهر الصفرا عند الرضع عند تلوُّن بشرة وعين الطفل المولود باللون الأصفر، وتحدث الصفرا عند الرضع بسبب أن دم الطفل يحتوي على فائض من البيليروبين، وهو صبغة صفراء من خلايا الدم الحمراء.

أسباب إصابة الأطفال المولدين حديثا بالصفرا

وتعد الصفرا عند الرضع هي حالة شائعة، خاصة في الرضع الذين يولدون في الأسبوع الـ38 من الحمل، ويمكن للرضاعة الطبيعية أن تعالجها، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك” الطبي.

يعد ارتفاع نسبة البيليروبين في الدم هو السبب الرئيسي في حدوث الصفرا، وهو المسئول عن اللون الأصفر للصفراء، وهو جزء يفرز طبيعيًّا بعد تكسير خلايا الدم الحمراء القديمة البالية.

ومن المعروف أن الرضع يُفرزون نسبة بيليروبين أكثر من البالغين بسبب الإنتاج الأضخم والتكسير الأسرع لخلايا الدم الحمراء في الأيام القليلة الأولى من حياة الأطفال الرضيع، وعادة ما يقوم الكبد بتصفية البيليروبين من مجرى الدم وإفرازه في مجرى الأمعاء.

أسباب إصابة الأطفال المولدين حديثا بالصفرا

ولا يستطيع كبد الطفل الرضيع إزالة البيليروبين بسرعة كافية، ما يؤدي إلى زيادة نسبة البيليروبين، المسببة لحدوث الصفرا، وبسبب هذه الحالات الطبيعية للرضيع تُسمَّى الصفراء الفسيولوجية، وتظهر دائمًا في اليوم الثاني أو الثالث بعد الولادة.

وفي هذه الحالات، تظهر الصفرا غالبًا في وقتٍ مبكرٍ أو متأخرٍ جدًّا عن ميعاد الصفرا الأكثر شيوعًا في الرضع، وتتضمن الأمراض والحالات الطبية التي تُسبب الصفرا ما يلي:

- نزف داخليّ.

- عدوى في دم الطفل.

- عدوى بكتيرية أو فيروسية أخرى.

- عدم التوافق بين دم الأم ودم الطفل.

- خلل في وظيفة الكبد.

- رتق القناة الصفراوية، وهو مرض يتسبب في انسداد القنوات المرارية للطفل أو تحدث بها ندوب.

- نقص في الإنزيمات.

- خلل في خلايا الدم الحمراء لدى الطفل، مما يؤدي إلى تكسرها السريع.