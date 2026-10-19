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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس «القابضة للمياه» يتابع ميدانيا أعمال إصلاح كسر خط مياه قطر 1200 مم بزهراء المعادي

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
علا محمد

تابع المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ميدانيًا أعمال إصلاح الكسر المفاجئ بخط مياه الشرب قطر 1200 مم بمنطقة زهراء المعادي، والمغذي لرافع أبو عويقل، يرافقه الدكتور صلاح بيومي، واللواء عاصم شكر نائبي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، والمهندس إسماعيل عبد ربه، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، وذلك للوقوف على مستجدات أعمال الإصلاح والإجراءات المتخذة لسرعة إعادة ضخ المياه إلى المناطق المتأثرة.

ووجه المهندس مصطفى الشيمي بالدفع بكافة الإمكانات والمعدات وفرق التشغيل والصيانة، وتكثيف العمل لسرعة الانتهاء من إصلاح الكسر، مع المتابعة المستمرة لمراحل التنفيذ والتأكد من جاهزية الشبكة لإعادة ضخ المياه فور الانتهاء من الأعمال، مشددًا على أهمية تقليل فترة الانقطاع إلى أدنى حد ممكن، والتنسيق بين الفرق الفنية لضمان سرعة استعادة الخدمة واستقرار الضغوط بالمناطق المتأثرة.

وأوضح المهندس إسماعيل عبد ربه أن الكسر تسبب في انقطاع المياه عن مناطق الحي السابع، والمنطقة الأولى، والمنطقة السادسة، والمنطقة الثامنة، والحي السادس، والحي الثامن، وصقر قريش، ومساكن شروق النادي الأهلي، وإسكان 6000 بمنشأة ناصر، والطوب الرملي، والقطامية، والحي العاشر، ومنطقة المستثمرين، مؤكدًا الدفع بالمهندسين والفنيين والعمال والمعدات اللازمة إلى موقع الكسر، واستمرار العمل لحين الانتهاء من الإصلاحات وعودة المياه.

وشدد المهندس مصطفى الشيمي على ضرورة استمرار توفير سيارات مياه شرب نقية بالمناطق المتأثرة وتوزيعها بالمجان لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح وعودة الخدمة، مع توجيه السيارات وفق احتياجات المواطنين، ومتابعة البلاغات الواردة لضمان سرعة الاستجابة.

وأهابت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى بالمواطنين بالمناطق المتأثرة التواصل عبر الخط الساخن 125، أو من خلال خدمة واتساب مياه القاهرة على الرقم 01006665125، لطلب سيارات مياه الشرب أو تقديم البلاغات والاستفسارات، مؤكدة استمرار العمل لحين الانتهاء من الإصلاح وإعادة ضخ المياه بصورة طبيعية.

المهندس مصطفى الشيمي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي الشركة القابضة لمياه الشرب الدكتور صلاح بيومي

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