تغيير قيادات مياه الشرب بسوهاج.. المحافظ يرحّب بالرئيس الجديد ويُهدي درع المحافظة للسابق.. صور

استقبل اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، اليوم بمكتبه، المهندس محمد صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج الجديد، والمهندس محمد صلاح عبد الغفار، رئيس الشركة السابق.

وذلك في إطار التنسيق والتعاون المستمر بين المحافظة والشركة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

محافظة سوهاج

وهنأ المحافظ المهندس محمد صالح بمناسبة توليه رئاسة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، متمنيًا له التوفيق في أداء مهام عمله، ومواصلة الجهود المبذولة لتطوير منظومة مياه الشرب والصرف الصحي.

وتحسين جودة الخدمات، والاستجابة لاحتياجات المواطنين، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين المحافظة والشركة، بما يسهم في تحقيق الصالح العام والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وخلال اللقاء، أهدى محافظ سوهاج درع المحافظة إلى المهندس محمد صلاح عبد الغفار، تقديرًا لجهوده المخلصة خلال فترة توليه رئاسة الشركة بالمحافظة، وما قدمه من جهود في دعم منظومة مياه الشرب والصرف الصحي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأبناء سوهاج، متمنيا له دوام التوفيق بمناسبة توليه رئاسة فرع الشركة بمحافظة الجيزة.