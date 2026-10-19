اجتماع بالطب الوقائي استعدادا لحملة التطعيم ضد الحصبة الألمانية بقنا

عقد الدكتور عصام نبيل محمد، وكيل وزارة الصحة بقنا، اجتماعاً تنسيقياً مع الإدارة العامة للطب الوقائي بمديرية الصحة، لمناقشة الإستعدادات والتجهيزات اللازمة لتنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرضي الحصبة والحصبة الألمانية، والمقرر إنطلاقها إعتباراً من يوم الأحد الموافق 25 أكتوبر 2026، ولمدة ثلاثة أسابيع.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء الدكتور مصطفى سليم الببلاوي، محافظ قنا، وتعليمات الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة للشؤون الوقائية، وفي إطار جهود وزارة الصحة والسكان لتعزيز منظومة الوقاية والحفاظ على صحة المواطنين خاصة الأطفال.

حضر فعاليات الاجتماع الدكتورة نهلةجاد الكريم، مدير الطب الوقائي بالمديرية، والدكتور محمد جابر، مدير الأمراض المعدية، وحضور وزاري من الدكتورة ريهام مجدي، مشرف الحملة من وزارة الصحة والسكان بمحافظة قنا، إلى جانب الجهاز الإشرافي بالإدارة العامة للطب الوقائي، ومديري الطب الوقائي ومسؤولي التطعيمات بالإدارات الصحية بالمحافظة.

وتناول الإجتماع استعراض خطة العمل والإستعدادات الجارية لتنفيذ الحملة، والتأكيد على ضرورة الإلتزام بالخطة الموضوعة والقواعد والإجراءات الفنية المنظمة لأعمال التطعيم، وحصر جميع الأطفال المستهدفين، من المصريين وغير المصريين، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان الوصول إلى جميع الفئات المستهدفة وتحقيق التغطية المطلوبة على مستوى المحافظة.

ووجه وكيل وزارة الصحة بقنا، بضرورة تسخير كافة الإمكانات الفنية والإدارية بالمديرية والإدارات الصحية لإنجاح الحملة، مع التأكيد على الإستعداد المُكثف وحصر الإحتياجات اللازمة من القوى البشرية، وإستكمال التدريبات الفنية لجميع الفرق الطبية والتطعيمية المشاركة قبل إنطلاق الحملة، بما يضمن جاهزيتها لتنفيذ المهام المكلفة بها وفقاً للمعايير والإجراءات المحددة.

توفير الدعم اللوجستي

كما شدد وكيل وزارة الصحة، على ضرورة التأكد من توافر الطعوم والمستلزمات اللازمة، والحفاظ على سلامة سلسلة التبريد، وتوفير الدعم اللوجستي والفني للفرق المشاركة بمختلف الإدارات الصحية والوحدات ومواقع تقديم الخدمة، مع متابعة نسب التغطية بصورة مستمرة وتذليل أي معوقات قد تؤثر على سير العمل أو تحقيق المستهدف من الحملة.

وأكد نبيل، تكثيف التوعية المجتمعية لتعريف المواطنين بموعد الحملة والفئات العمرية المستهدفة، وحث أولياء الأمور على تطعيم أطفالهم، مشيراً إلى أن الحملة تستهدف تطعيم جميع الأطفال من عمر 9 أشهر وحتى 10 سنوات، من المصريين وغير المصريين، بالمجان، فى كافة قري ونجوع ومراكز المحافظة للوقاية من مرضي الحصبة والحصبة الألمانية والحد من مضاعفاتهما، والحفاظ على صحة الأطفال وسلامتهم.

