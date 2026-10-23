سفاجا ترفع 90 طنًا من القمامة والمخلفات في حملات مكثفة

أسفرت حملات النظافة المكثفة بمدينة سفاجا عن رفع 90 طنًا من القمامة والمخلفات والتراكمات الصلبة، ضمن جهود الوحدة المحلية لتحسين مستوى النظافة العامة، والحد من تراكم المخلفات، والارتقاء بالمظهر الحضاري في مختلف مناطق المدينة.

وتأتي هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد عبدالعظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، بمواصلة العمل الميداني لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وبالتعاون مع فرق العمل التابعة لشركة النظافة.

7 مناطق ضمن حملات رفع المخلفات

وشملت الأعمال عددًا من المناطق الحيوية بمدينة سفاجا، من بينها الكيلو 8، والكيلو 1 بمحيط مدرسة عمر بن العاص، والمنطقة المحيطة بمجلس المدينة، والشارع الخلفي، ومنطقة التأمينات القديمة، بالإضافة إلى امتداد سور الإذاعة والتليفزيون.

واستهدفت الحملات رفع تجمعات القمامة والمخلفات الصلبة، وتحسين مستوى النظافة بالشوارع والمناطق المستهدفة، بما يسهم في توفير بيئة أكثر نظافة وصحة للأهالي.

متابعة مستمرة لمنظومة النظافة

وتواصل الوحدة المحلية لمدينة سفاجا متابعة أعمال النظافة العامة ومنظومة الجمع السكني للقمامة، بالتنسيق مع شركة النظافة، مع تكثيف التحركات الميدانية للتعامل مع المخلفات والحد من تراكمها.

وتندرج هذه الجهود ضمن خطة العمل المستمرة للارتقاء بمستوى النظافة في المدينة، والحفاظ على المظهر الحضاري، وتحسين جودة الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين.