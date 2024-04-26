بسبب الخلافات حول غزة.. تأجيل قمة أردوغان وبايدن في البيت الأبيض

قال مسؤول تركي، إن اجتماعا بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض، تم تأجيله، وسط توترات بشأن حرب غزة.

وستكون المحادثات، التي كان من المقرر إجراؤها يوم 9 مايو، أول اجتماع في البيت الأبيض بين الزعيمين، اللذان التقيا آخر مرة على هامش قمة الناتو في ليتوانيا، في يوليو الماضي.

وقال المسؤول إن "الزيارة التي كان من المقرر إجراؤها في التاسع من مايو، تم تأجيلها؛ بسبب تغيير في برنامج أردوغان".

وأضاف المسؤول، أنه "سيتم تحديد موعد جديد"؛ بعد تبادل وجهات النظر بين الرئيسين.

ولم تعلن الرئاسة التركية رسميًا عن زيارة أردوغان المقررة، لكن مسؤولًا تركيًا قال في مارس، إنها ستتم في 9 مايو.

ويسعى حلفاء الناتو، إلى إعادة بناء العلاقات المتوترة بسبب عدد من النزاعات، بما في ذلك تأخر تركيا في الموافقة على انضمام السويد إلى حلف الناتو.

وفي خطاب ألقاه اليوم، انتقد أردوغان، واشنطن؛ بسبب "دعمها العسكري والدبلوماسي غير المشروط" لإسرائيل.

كما انتقد أردوغان، مجلس الشيوخ الأمريكي؛ لتمريره حزمة مساعدات تخصص 13 مليار دولار لإسرائيل.