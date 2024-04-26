اعتقال حاخامات خلال مسيرة لتسليط الضوء على المجاعة في غزة

اعتقل سبعة حاخامات ونشطاء سلام يوم الجمعة بالقرب من الحدود مع غزة بعد أن حاولوا إدخال إمدادات غذائية إلى القطاع، وفقا لاثنين من المشاركين ومجموعة الحملة التي نظمت هذا الجهد.

كان المعتقلون من بين مجموعة تضم حوالي 30 حاخامًا وناشطًا من إسرائيل والولايات المتحدة أوقفتهم ضباط الشرطة أثناء محاولتهم الوصول إلى معبر إيريز، وهو نقطة عبور رئيسية بين إسرائيل وشمال غزة.

كان الهدف من هذا الجهد، الذي نظمته حركة "حاخامات من أجل وقف إطلاق النار"، وهي حركة سلام مقرها في الولايات المتحدة، حشد الدعم لهدنة وتسليط الضوء على التقارير المتزايدة عن المجاعة في غزة. وتوقعت هيئة عالمية معنية بالأمن الغذائي، وهي مبادرة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، حدوث مجاعة وشيكة في شمال غزة، وهي المنطقة الأقرب إلى إيريز.

وتم توقيت الاحتجاج ليتزامن مع أسبوع عيد الفصح، وهو مهرجان يهودي يحتفل بالقصة التوراتية لتحرير اليهود من العبودية في مصر القديمة.

وقال توبا سبيتزر، وهو حاخام من بوسطن بولاية ماساتشوستس، حضر الاحتجاج ولكن لم يتم القبض عليه: "كنا نوضح أن التحرير اليهودي مرتبط بتحرير الفلسطينيين، وأننا نريد الحرية للجميع".

وقال الحاخام سبيتزر إن المجموعة حاولت الدخول إلى غزة بشاحنة صغيرة تحمل نصف طن من الأرز والدقيق، لكن تم إيقافها على بعد ثلث ميل تقريبًا من الحدود. وكانت هذه الجهود رمزية إلى حد كبير، وتوقع المنظمون فشلها نظراً للقيود المفروضة على طول الحدود.

وأضاف الحاخام سبيتزر إنه سيتم الآن التبرع بالإمدادات للفلسطينيين المحتاجين في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

ولم تستجب الشرطة الإسرائيلية لطلبات التعليق وهناك نقص واسع النطاق في الغذاء في غزة. وسط القيود الإسرائيلية على الأماكن التي يمكن أن تدخل فيها القوافل إلى القطاع، والقصف الإسرائيلي والأضرار واسعة النطاق التي لحقت بالطرق، وانهيار الزراعة في غزة، وانهيار القانون والنظام، كلها عوامل زادت من صعوبة توزيع المساعدات بشكل آمن.

اتهمت جماعات الإغاثة ومسؤولون في الأمم المتحدة إسرائيل بتقييد توصيل المساعدات بشكل منهجي. وتنفي إسرائيل هذا الادعاء، وتلقي باللوم في النقص على الفشل اللوجستي من قبل منظمات الإغاثة، وزادت في الآونة الأخيرة عدد الشاحنات التي تدخل القطاع.

ويقول المسؤولون الإسرائيليون إن معبر إيريز، الذي كان يستخدم في المقام الأول لحركة المشاة قبل الحرب، يصعب استخدامه لتوصيل المساعدات لأنه يفتقر إلى البنية التحتية المناسبة، كما تعرض لأضرار بالغة خلال الغارة التي قادتها حماس على إسرائيل في أكتوبر.

ويعارض أغلبية من اليهود الإسرائيليين تسليم المزيد من المساعدات إلى غزة، وفقاً لاستطلاع للرأي أجراه في فبراير معهد الديمقراطية الإسرائيلي، وهو مجموعة بحثية مقرها القدس.

يتجمع المتظاهرون الإسرائيليون بانتظام عند نقطة عبور أخرى إلى الجنوب، في محاولة لمنع قوافل المساعدات من دخول غزة.