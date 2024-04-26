العدل الدولية: إصدار قرار في دعوى نيكاراجوا ضد ألمانيا بشأن غزة الثلاثاء

أعلنت محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة 26 أبريل 2024 عن موعد إصدار قرارها بشأن الدعوى المقامة من نيكاراجوا ضد ألمانيا بشأن الحرب ضد قطاع غزة.

وأشارت العدل الدولية، وهي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة إلى أن قرارها سيصدر الثلاثاء المقبل، في دعوى قدمتها نيكاراجوا ضد ألمانيا، تتهم فيها الأخيرة بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، من خلال تزويد إسرائيل بأسلحة لقصف غزة.

وطلبت نيكاراجوا "الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى"، من محكمة العدل الدولية في لاهاي، فرض إجراءات طارئة حتى تتوقف برلين عن تزويد إسرائيل بالأسلحة.

وانتقدت نيكاراجوا ألمانيا لدعمها لإسرائيل، معتبرة أن تقديم الأسلحة للحكومة الإسرائيلية، مع تقديم المساعدة لغزة في الوقت نفسه "أمر مؤسف وينم عن احتقار".

كما طلبت نيكاراجوا 5 إجراءات موقتة أبرزها أن "تعلق ألمانيا على الفور مساعداتها لإسرائيل، وخصوصا العسكرية، بما في ذلك المعدات العسكرية".