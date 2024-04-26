استعداد لبرنامجها الفني الجديد.. جلسة تصوير كلاسيكية للإعلامية رضوى عطا

تألقت الإعلامية رضوى عطا مذيعة قناة إكسترا نيوز، وصدى البلد السابقة، فى أحدث جلسة تصوير لها و ذلك استعدًادًا لبرنامجها الفني الجديد والذي من المقرر أن يتم الإعلان عن تفاصيله في القريب العاجل بالإضافة إلي استضافة رضوى عطا لنجوم السباق الرمضاني 2024 فى برنامجها الجديد.



إطلالة رضوي عطا

جاءت إطلالة الإعلامية رضوى عطا والتي أبهرت رواد السوشيال الميديا حيث نشرت مجموعة الصور عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيديوهات و الصور إنستجرام مرتدية بدلة كلاسيك أنيقة بلمسات من مصممة الأزياء العالمية مريم الخلف بدولة الإمارات منسدل شعرها على كتفيها و مكياج بسيط يتناسب مع الإطلالة الكلاسيكية.



حول رضوي عطا

المذيعه رضوى عطا عملت كمعيدة بكلية الإعلام واستقالت من الجامعة من أجل السعي وراء موهبتها الإعلامية وبدأت مشوارها الإعلامي كمذيعة راديو في أكبر المحطات الإذاعية وانتقلت إلى شاشة التليفزيون المصري وقدمت العديد من برامج التوك شو المتنوعة.

كما التحقت رضوى عطا، بقناة صدى البلد الفضائية وقدمت البرنامج الصباحي، ومؤخرًا انضمت إلي مذيعات قناة اكسترا نيوز كمذيعة أخبار، وحصلت على لقب ملكة جمال الوطن العربي العام الماضي.

الإعلامية رضوى عطا

الإعلامية رضوى عطا

الإعلامية رضوى عطا

الإعلامية رضوى عطا

الإعلامية رضوى عطا

الإعلامية رضوى عطا

الإعلامية رضوى عطا

الإعلامية رضوى عطا

الإعلامية رضوى عطا