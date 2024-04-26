نحو بناء وعي رشيد.. الأوقاف تجري لقاء الجمعة مع أطفال إمبابة

أقيمت اليوم الجمعة فعاليات البرنامج التثقيفي للأطفال بمسجد الصلاح بإمبابة بالجيزة، بحضور الدكتورة هدى حميد معوض مدير عام التحرير والنشر بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ومسئول ملف الأطفال بوزارة الأوقاف، والكاتب عبد الله محمد مدير إدارة النشاط الثقافي والبيئي والعلمي بوزارة الشباب والرياضة، والشيخ محسن عبد الظاهر مدير إدارة أوقاف شمال الجيزة، والشيخ محمد حسين مدير الدعوة، والشيخ عبد المنعم رضوان مفتش المنطقة، ورحمة محجوب فنانة العرائس، وسط حضور جماهيري حافل للأطفال وأولياء الأمور.

الأوقاف تجرى لقاء الجمعة اليوم مع أطفال إمبابة

يأتي ذلك في إطار استعادة المسجد لدوره في بناء الوعي، واستمرارًا لجهود وزارة الأوقاف في تكثيف الأنشطة التفاعلية بالمساجد.

وخلال كلمتها أكدت الدكتورة هدى حميد، اهتمام وزارة الأوقاف بالنشء وأهمية تحقيق أكبر قدر من الإفادة للأطفال وتنمية ثقافتهم ورفع مستوى الوعي، وأن وزارة الأوقاف تسعى دائمًا لتنمية الوعي الديني والثقافي والفكري والوطني عند الطفل، موضحة أن لدى الوزارة منهجية علمية متكاملة ساهمت في رفع مستوى الوعي لدى أبنائنا وأحدثت طفرة غير مسبوقة وأحرزت تقدمًا كبيرًا في هذا المجال.

وفي كلمته أكد الدكتور عبد الله محمد محيي الدين على أهمية التمسك بالأخلاق الحميدة، والاقتداء بنبينا محمد (صلى الله عليه وسلم) في أخلاقه ومعاملاته، حتى نبني مجتمعًا سويًا يسوده الرقي والرفعة، وأن وزارة الأوقاف تبذل جهودًا مضنية للارتقاء بثقافة الطفل، ونجحت في رفع مستوى الوعي لدى الأطفال بما تقدمه من فعاليات ناجحة ملهمة.

كما أكد عدد من أولياء الأمور فرحتهم بالفعالية وقدموا الشكر لوزارة الأوقاف على اهتمامها ورعايتها للأطفال وحمايتهم من الأفكار المتطرفة، وذلك بإقامة مثل هذه الفعاليات التي تنمي الحس الإيماني والوطني لدى الطفل، مؤكدين أن البرنامج التثقيفي للطفل لبنة أساسية في بناء الوعي الديني والوطني والقيمي لدى أبنائنا وبناتنا.

من جانبها قدمت فنانة مسرح العرائس رحمة محجوب عرضًا تربويًّا بالعرائس، وعلى هامش الفعالية تم تكريم عدد من الأطفال المشاركون بحضور البرنامج التثقيفي للأطفال على مدار الفترة الماضية.