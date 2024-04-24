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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف تعقد أكثر من 5500 ندوة علمية خلال شهر مايو 2024

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

تعقد وزارة الأوقاف (5595) ندوة علمية خلال شهر مايو 2024م ضمن برنامج (المنبر الثابت) المشترك بين الأزهر والأوقاف، وذلك في عدد (1119) مسجدًا في جميع المحافظات.

الأوقاف تعقد أكثر من (5500) ندوة علمية خلال شهر مايو 2024م

يأتي ذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف ، وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور/ أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، علمًا بأن موضوعات ومساجد برنامج (المنبر الثابت) خلال شهر مايو 2024م ستكون على النحو التالي:

1- الثلاثاء: الموافق: 1 / 5 / 2024م ، عن موضوع: (أمانة العامل والصانع وجزاؤها).

2- الثلاثاء: الموافق: 8 / 5 /2024م ، عن موضوع: (التنمر وأثره المدمر للفرد والمجتمع).

3- الثلاثاء: الموافق: 15 / 5 / 2024م ، عن موضوع: (واجبنا تجاه المنافع المشتركة والأماكن العامة).

4- الثلاثاء: الموافق: 22 / 5 / 2024م ، عن موضوع: (ما على الحاج قبل سفره) .

5- الثلاثاء: الموافق: 29 / 5 / 2024م، عن موضوع: (حق الله في المال) .

20 طن سلع غذائية.. الأوقاف تطلق الدفعة الـ13 من المساعدات إلى غزة

خالد الجندي: وزير الأوقاف يقوم بدور كبير جدا في دعم القضية الفلسطينية

اعتماد (39) خطيبًا بالمكافأة من المحالين للمعاش

كما اعتمد أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عدد (39) خطيبًا بالمكافأة من المحالين للمعاش، منهم (34) خطيبًا جديدًا، وتجديد تكليف (5)، إلى جانب نشر أسماء الناجحين من مديرية : (الدقهلية) المتقدمين للخطابة بالمكافأة على بند التحسين من خريجي الكليات الشرعية والعربية وخريجي المراكز الثقافية، والناجحات من الراغبات في الحصول على تصريح واعظة معتمدة

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