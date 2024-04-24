20 طن سلع غذائية.. الأوقاف تطلق الدفعة الـ13 من المساعدات إلى غزة

قالت وزارة الأوقاف انه في إطار جهود الدولة المصرية في مساعدة أهالي غزة، وفي إطار الدور الاجتماعي والإنساني للوزارة، جهزت وزارة الأوقاف المصرية الدفعة الثالثة عشرة من مساعدات الأوقاف لغزة، بواقع ( 20 طنًّا ) من السلع الغذائية من مشروع صكوك الإطعام صباح اليوم الأربعاء 24 أبريل 2024م لتسليمها لأهالينا في غزة، وذلك عبر الهلال الأحمر بمحافظة شمال سيناء.

كما تنطلق يوم الاثنين المقبل الدفعة الرابعة عشرة من قافلة مساعدات الأوقاف لأهل غزة محملة بنحو 40 طنًّا من السلع الغذائية من صكوك الإطعام، سائلين الله (عز وجل) أن يعجل برفع الكرب عنهم.