عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خالد الجندي: وزير الأوقاف يقوم بدور كبير جدا في دعم القضية الفلسطينية

مشاركة وزير الأوقاف
مشاركة وزير الأوقاف في اجتماع رابطة العالم الإسلامي

أشاد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بكلمة الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف عن قطاع غزة بمؤتمر رابطة العالم الإسلامي بالرياض، قائلا إنه يقوم بدور كبير جدا، فى القضية الفلسطينية.

وأضاف خالد الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء: "ده مسئول حكومي مصري ويمثل الشعب المصري، وكلمته في المؤتمر أتت في مكانها ووقتها، وكانت مطلوبة للغاية"، مشيرا إلى أن المشاركة بالموقف المصري تجاه ما يحدث في قطاع غزة حتى ولو في المؤتمرات الإسلامية أمر في غاية الأهمية، نشكره عليه.

ولفت خالد الجندي إلى أن وزير الأوقاف شدد في كلمته على رفض مصر لأي محاولة إسرائيلية لتهجير الشعب الفلسطيني أو تفريغ أرضه أو إنهاء قضيته، مؤكدا أنه لا حل لمشكلات الشرق الأوسط إلا بحل عادل للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته على حدود الـ 4 من يونيو 67، وعاصمتها القدس الشريف.

خالد الجندي الشيخ خالد الجندي وزير الاوقاف رابطة العالم الاسلامي مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل مفاجئ من إمام عاشور بعد أنباء رحيله عن الأهلي

رسميا .. الحكومة تعلن موعد إجازة عيدي العُمال وشم النسيم

اللعب خارج أرضه.. الكاف يصدم مازيمبي وينصف الأهلي ويحسم الجدل حول ركلة جزاء| تفاصيل

زيادة جديدة للقطاع الخاص بخلاف الحد الأدنى للأجور.. اعرف التفاصيل

البطيخ والخوخ|سر انتشار فواكه قبل أوانها.. وخبير يحذر من تصرف قبل الحصاد

مقابل 45 مليون جنيه.. بيراميدز يتوصل إلى اتفاق لضم نجم الزمالك

بداية التوقيت الصيفي تزامنا مع تطبيق المواعيد الجديدة لغلق المحال الجمعة المقبلة

وزير المالية يزف بشرى سارة للمصريين بشأن 3 قرارات في الموازنة الجديدة

ترشيحاتنا

5000 فرد.. الاتحاد الأوروبي يوافق على إنشاء قوة عسكرية جديدة

وفاة حفيد الداعية السلفي مصطفى العدوي إثر وقوعه في النهر

وصل لـ80 جنيها.. مفاجأة بشأن تطورات مبادرة مقاطعة الأسماك في بورسعيد |فيديو

"إحنا في مقاطعة"| أزمة بسبب ظهور شعار النادي الأهلي في إعلان.. وانقسام بين الجماهير

جيش الاحتلال يعلن مقـ تل رائد احتياط في معارك شمال قطاع غزة

هل خرجت كل البضائع من المواني؟.. متحدث الوزراء يفجر مفاجأة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحلاقة على الزيرو.. ابنة شقيقة الهام شاهين تثير الجدل بظهور لافت

في هذه الحالات طفلك أكثر عرضة لمتلازمة وفاة الرضع.. تعرفوا عليها

يد تبني ويد تحمل السلاح ..القوات المسلحة تحقق حلم التنمية لأهالي سيناء

احذر.. الإفراط في تناول المسكنات يسبب مشاكل صحية خطيرة

فيديو

رسائل في حب محمد صلاح .. ماذا فعلت جماهير ليفربول في الساعات الأخيرة؟

فنانة شقراء وجميلة.. من هي خطيبة الفنان محمد رجب الجديدة؟

الرئيس السيسى يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول

أسما شريف منير تقرر بيع سيارتها.. اعرف السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ