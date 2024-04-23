خالد الجندي: وزير الأوقاف يقوم بدور كبير جدا في دعم القضية الفلسطينية

أشاد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بكلمة الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف عن قطاع غزة بمؤتمر رابطة العالم الإسلامي بالرياض، قائلا إنه يقوم بدور كبير جدا، فى القضية الفلسطينية.

وأضاف خالد الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء: "ده مسئول حكومي مصري ويمثل الشعب المصري، وكلمته في المؤتمر أتت في مكانها ووقتها، وكانت مطلوبة للغاية"، مشيرا إلى أن المشاركة بالموقف المصري تجاه ما يحدث في قطاع غزة حتى ولو في المؤتمرات الإسلامية أمر في غاية الأهمية، نشكره عليه.

ولفت خالد الجندي إلى أن وزير الأوقاف شدد في كلمته على رفض مصر لأي محاولة إسرائيلية لتهجير الشعب الفلسطيني أو تفريغ أرضه أو إنهاء قضيته، مؤكدا أنه لا حل لمشكلات الشرق الأوسط إلا بحل عادل للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته على حدود الـ 4 من يونيو 67، وعاصمتها القدس الشريف.