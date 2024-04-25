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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تحرير 8 محاضر.. جهاز الشروق يشن حملات ليلية لرفع الإشغالات وملاحقة المخالفين

المهندس أحمد مكي
المهندس أحمد مكي نائب رئيس جهاز الشروق خلال الحملة

شن جهاز مدينة الشروق حملة ليلية مكبرة على الأسواق التجارية  بحي ثان وذلك لرفع الإشغالات وإيقاف العشوائيات ومنع التعديات على حرم الطريق.

وكان المهندس علي سعد رئيس جهاز مدينة الشروق وجه بضرورة شن حملات ليلية مفاجئة في جميع المناطق والأحياء بالمدينة،  لردع المخالفين والقضاء على التعديات والعشوائية في المهد وقبل امتدادها لمناطق أخرى.

قاد المهندس أحمد مكي نائب رئيس جهاز المدينة حملة مكبرة بعد مواعيد العمل الرسمية للجهاز لرفع الإشغالات من الأسواق التجارية المتواجدة بمنطقة مركز خدمات الحى الثانى، و أسفرت الحملة عن إخلاء أرصفة المشاه من تعديات أصحاب المحلات وتمكين حركة المواطنين بمناطق الردود الأمامية والخلفية والجانبية بالأسواق مع تحرير (٨) محاضر ضد المخالفين والتحفظ على الإشغالات بمخازن الجهاز.

وأكد المهندس أحمد مكي  على أن الحملات ستكون مستمرة لتحقيق الإنضباط داخل وخارج الأسواق بهدف ظهور المدينة بالمظهر الحضارى اللائق، لافتا إلى انه سيتم مصادرة أي إشغالات ولن يكون هناك أي تهاون مع غير الملتزمين. 

جهاز مدينة الشروق المهندس على سعد رئيس جهاز مدينة الشروق المهندس أحمد مكي

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