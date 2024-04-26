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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

تعاون بين سامسونج وجوجل لدمج ميزات الذكاء الاصطناعي في هواتفهما

تعاون بين سامسونج
تعاون بين سامسونج وجوجل

تعمل شركتا سامسونج وجوجل على عدد من ميزات الذكاء الاصطناعي المخصصة لهواتفهما الذكية التي تعمل بنظام أندرويد، وذلك من أجل تقديم أفضل نظام بيئي من منتجات وخدمات أندرويد المختلفة. 

وكانت الشركتان قد أعلنتا في يناير الماضي عن شراكة جديدة تستمر لعدة سنوات من أجل تقديم تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي من خدمات جوجل السحابية Google Cloud لمستخدمي هواتف الشركتين. 

وأكدت شركة سامسونج أن التعاون مع جوجل، يأتي من أجل العمل على تحقيق رؤية مشتركة لتقديم أفضل نظام بيئي من منتجات وخدمات أندرويد، وهناك أشياء مثيرة قادمة لمستقبل تجارب Android وGalaxy المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وقال نائب الرئيس الأول لشركة جوجل للمنصات والأجهزة، "إن الشراكة بين سامسونج وجوجل "لم تكن أقوى من أي وقت مضى"، وهو "سعيد" بشأن تعاونهما في مجال الذكاء الاصطناعي و"العديد من الفرص المتاحة لكلتا الشركتين".

سامسونج جوجل ميزات الذكاء الاصطناعي نظام أندرويد خدمات أندرويد

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