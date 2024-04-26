أسوان.. فتح الملاحة النهرية وغلق الجوية وتوخي الحذر بالطرق السريعة

قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إنه بعد هدوء العاصفة تم فتح حركة الملاحة النهرية فى مجرى نهر النيل من أسوان إلى أبو سمبل، وأيضاً ببحيرة ناصر، فى حين مازالت حركة الملاحة الجوية مغلقة نظراً لإنخفاض مستوى الرؤية.

وكلف اللواء أشرف عطية إدارة مرور بالتنبيه على سائقى المركبات والسيارات بالطرق السريعة بالتهدئة، وتوخى الحذر، وخفض السرعات للحد من الحوادث المرورية وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين والأفواج السياحية ولاسيما طريق أسوان / أبو سمبل السياحى، والطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة.

عاصفة ترابية

وأشار أشرف عطية إلى أنه يتم متابعة حالة الطقس لحظة بلحظة عبر إمكانيات مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وبالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والجهات الأخرى ، كما أن هناك تواصل مع مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية لعرض الموقف الحالى أولاً بأول.

