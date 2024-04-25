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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان: دور حيوي لمهرجان أفلام المرأة في إثراء المنتج الفني والثقافي

صدى البلد

أشاد محافظ أسوان، أشرف عطية، بالنجاح الذى حققه مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة فى دورته الثامنة والذي أقيم فى الفترة من 20 وحتى 25 إبريل الجاري، مؤكداً دور المهرجان الحيوى فى إثراء المنتج الفني والثقافي داخل المحافظة العريقة، وخاصة فى ظل المشاركة الواسعة للكثير من نجوم وأعلام السينما المصرية والعالمية، فضلاً عن النقاد والكتاب والإعلاميين، ما ساهم في استمرار تألق أسوان وإنطلاقها نحو العالمية بإحتضانها وإستضافتها لفعاليات هذا المهرجان وغيره من المهرجانات الدولية الأخرى. 


وكان محافظ أسوان، كلف المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام للمحافظة، بحضور الحفل الختامي وإعلان وتوزيع الجوائز للفائزين بالمهرجان، وذلك بحضور السفير كريستيان برجر رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي، والسيناريست محمد عبدالخالق رئيس المهرجان، والكاتب الصحفي حسن أبو العلا مدير المهرجان ، وبمشاركة كوكبة لامعة من نجوم الفن والسينما المصرية والعربية والأجنبية، بالإضافة إلى النقاد والصحفيين ووسائل الإعلام المختلفة.


وقدم محافظ أسوان -في بيان اليوم /الخميس/- الشكر والتقدير للجنة المنظمة للمهرجان نظراً لجهودها المبذولة في التنظيم الجيد وتقديم هذه الدورة في أبهى صورها بعد نجاحها فى السبع دورات السابقة. 
تجدر الإشارة إلى أنه شارك بالمهرجان 76 فيلماً يمثلون 36 دولة ما بين الأفلام الطويلة والقصيرة وذات الأثر، وأفلام الورش، والفيلم المصري، والبرامج المتنوعة ، علاوة على 6 أفلام فلسطينية، وشهد حفل الإفتتاح تكريم لعدد من النجمات والشخصيات العامة النسائية.


وعلى صعيد آخر، وجه محافظ أسوان، المهندسة فاطمة إبراهيم، بعقد إجتماع مع فريق عمل من الخبراء الكوريين وشركة الإستشارات البيئية المرافقة لهم لدراسة تنفيذ المعالجة الميكانيكية والبيولوجية للمخلفات الصلبة على مستوى المحافظة، وهو الذي يأتي ضمن إتفاق التعاون بين وزارة التنمية المحلية والبنك التجاري الكوري لرفع كفاءة منظومة المخلفات بمحافظات مصر من خلال إنشاء 23 خط تدوير ومعالجة للمخلفات الصلبة. 


وأوضحت السكرتير العام، أن هذا الإجتماع شهد تناول أسلوب وآلية توفير كافة البيانات والمعلومات عن المنظومة والتى تهدف لمساعدة الفريق الزائر لإعداد دراسة الجدوى المشار إليها، مع تقديم الحلول والمقترحات العلمية الحديثة للنهوض بمنظومة المخلفات الصلبة بالمحافظة، لافتة إلى أن الفريق الزائر من الخبراء الكوريين وشركة الإستشارات البيئية قام بزيارة ميدانية تفقد خلالها مصنعي تدوير المخلفات بمدينتي أسوان وإدفو ، يرافقه سيد مدني رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان وممثلي إدارة شئون البيئة بالمحافظة، وأحمد القاضي نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، ومحمود جمال مدير مكتب شئون البيئة بإدفو .

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