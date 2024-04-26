في حالتين فقط .. كيف تحمي طفلك حديث الولادة من الصفرا ؟

تحدث الصفرا عند الرضع عندما يزيد مادة البيليروبين، وهو صباغ أصفر من خلايا الدم الحمراء، ويتسبب فب تلون بشرة وعين الطفل المولود باللون الأصفر.

طرق للوقاية من الصفرا عند الرضع

تعد الصفرا عند الرضع حالة شائعة، خاصة في الرضع الذين يولدون في الأسبوع الـ38 من الحمل (قبل الموعد)، ويمكن للرضاعة الطبيعية ان تعالجها، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك” الطبي.

وتحدُث الصفرا عند الرضع عادةً لأن كبد الطفل ليس ناضجًا بما يكفي للتخلص من البيليروبين في مجرى الدم. في بعض الأطفال، قد يتسبَّب مرض كامن بالإصابة بالصفرا .

ولا يحتاج معظم الأطفال الذين يولدون ما بين 35 أسبوعًا من الحمل والفترة الكاملة إلى علاج للصفرا؛ حيث أن نادرًا ما يؤدي ارتفاع مستوى البيليروبين في الدم بشكل غير عادي إلى تعرُّض المولود الجديد لخطر الإصابة بتلف في المخ، خاصةً في وجود عوامل خطر معينة للصفرا الشديد.

طرق للوقاية من الصفرا عند الرضع

وتتَّبع معظم المستشفيات سياسة فحص الأطفال الرضَّع لاكتشاف الإصابة بالصفرا قبل خروجهم من المستشفى؛ حيث توصي الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بفحص حديثي الولادة لاكتشاف الإصابة بالصفرا أثناء الفحوصات الطبية الروتينية ومرة واحدة على الأقل كل مدة تتراوح ما بين 8 إلى 12 ساعة أثناء تواجدهم بالمستشفى.

وتعد أفضل طريقة للوقاية من الإصابة بالصفرا عند الرضع هو التغذية الكافية؛ حيث يجب أن يتناول الرُّضَّع ممن يتغذَّون على الرضاعة الطبيعية من ثماني إلى 12 رضعة في اليوم على مدار الأيام الأولى في حياتهم.

وعادة ما يجب على الأطفال ممن يتغذوْن على الرضاعة الصناعية تَناوُل مقدار واحدة إلى اثنتين ملليلترا (حوالي 30 إلى 60 ملليلترًا) من اللبن الصناعي كل ساعتين إلى ثلاث ساعات طوال الأسبوع الأول.