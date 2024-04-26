استطلاع مجلس الوزراء| 47.2% من المصريين: المواصلات العامة ملائمة لكبار السن وذوي القدرات الخاصة

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشان توفير وسائل نقل لذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال المركز ان الدولة تسعى لتوفير وسائل نقل مناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن وتقديم تذاكر المواصلات العامة بأسعار مخفضة، وذلك ضمن خطة الدولة لدمج أصحاب الإعاقات المختلفة وكبار السن، في إطار استراتيجية الدولة المصرية 2030.

وفي هذا الصدد قام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بإجراء استطلاع لرأي المواطنين، على حجم عينة بلغ 927 شخصا بالغا، بهدف التعرف على مدى ملاءمة المواصلات العامة لكل من كبار السن وذوي القدرات الخاصة، وقد أعرب 47.2% من المصريين عن أن المواصلات العامة ملائمة لكبار السن وذوي القدرات الخاصة، في حين أن الثلث تقريبًا (36.3%) يرونها غير ملائمة.