تسريبات تؤكد قدوم العملاق Galaxy S24 FE من سامسونج

أكدت تسريبات أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية في طريقها بالفعل لإطلاق هاتف Galaxy S24 FE والذي يعد النسخة الأرخص من Galaxy S24.

حصل هاتف Galaxy S24 FE على رمز كودى SM-721U تمهيدًا لإطلاقه كما تم إدراج الهاتف في أحد قواعد البيانات وفقًا لموقع GSMArena.

ليس من المعروف تحديدًا التوقيت الذي سيتم فيه إطلاق هاتف Galaxy S24 FE ولكن من المتوقع بشكل كبير أن يتم الإعلان عنه في نهاية العام الحالي 2024، قبل الإعلان عن سلسلة هواتف سامسونج الجديدة.

ويأتي هاتف سامسونج Galaxy S24 FE بشاشة من نوع AMOLED مقاس 6.1 بوصة، مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية.

ويحتوي هاتف سامسونج Galaxy S24 FE على بطارية تبلغ 4500 مللي أمبير في الساعة، مع ذاكرة وصول عشوائي سعتها 12 جيجابايت، وخيارين للتخزين 128 جيجابايت من نوع UFS 3.1 و256 جيجابايت من نوع UFS 4.0.

ومن المقرر أن يكون هاتف Galaxy S24 FE أرخص رائد من شركة سامسونج في عام 2024، كما أنه سيشهد انتشارًا في الأسواق قبل أسابيع قليلة من إطلاق سلسة الشركة الجديدة Galaxy S25.